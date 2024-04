Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Geflüchtet und verunfallt

Rastatt (ots)

Am Samstag in den frühen Morgenstunden sollte ein 37-jähriger Opel-Fahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Als die Beamten den Streifenwagen verließen und sich dem Pkw näherten flüchtete der Fahrzeugführer gegen 03:45 Uhr mit überhöhter Geschwindigkeit. Das Fahrzeug konnte kurze Zeit darauf im Bereich der Lochfeldstraße aufgefunden werden. Ersten Erkenntnissen zu Folge verlor der 37-Jährige in einer Rechtskurve die Kontrolle über den Pkw und kam von der Fahrbahn ab. Anschließend kollidierte er offenbar mit einem Zaun und einem abgestellten Pkw. Bei der folgenden Personenkontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Im Rahmen eines durchgeführten Atemalkoholtest konnte ein Wert von rund 1,3 Promille festgestellt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro. Der 37-jährige Mann blieb unverletzt, ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen. /ng

