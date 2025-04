Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: E-Scooter gestohlen - Einbruch in Mehrfamilienhaus

Fulda (ots)

E-Scooter gestohlen

Bad Salzschlirf. Unbekannte stahlen am Donnerstag (27.03.), zwischen 10 Uhr und 17.30 Uhr, in der Bahnhofstraße einen E-Scooter des Herstellers EveMotion im Wert von rund 350 Euro, der mit einem Kabelschloss angeschlossen war. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Fulda. Im Stadtteil Kohlhaus versuchten Unbekannte am Dienstag (01.04.), zwischen 6.20 Uhr und 15.20 Uhr, in der Kohlhäuser Straße in zwei Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus einzubrechen. Die Täter scheiterten an den Wohnungstüren, nachdem sie sich Zutritt zum Haus verschafft hatten, hinterließen jedoch rund 100 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

(PB)

