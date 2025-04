POL-OH: Kennzeichen entwendet

Kirtorf (ots) - Am Donnerstag (03.04.) kam es um kurz vor 18 Uhr zum Brand eines leerstehenden Wohnhauses in der Kirtorfer Innenstadt. In dem seit mehreren Jahren unbewohnten Haus wurden durch Zeugen Flammen aus dem ersten Obergeschoss wahrgenommen, so dass die Feuerwehr informiert wurde. Insgesamt waren im Laufe der Löscharbeiten über fünfzig Einsatzkräfte der ...

