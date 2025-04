Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugenaufruf nach Steinwurf an der B 27 - Sachbeschädigung - Hausfassade beschmiert

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Zeugenaufruf nach Steinwurf an der B 27

Bebra. Ein 28-Jähriger aus Rotenburg war am Mittwoch (02.04), gegen 15.45 Uhr, mit seinem Audi auf der B 27 von Bad Hersfeld kommend in Richtung Bebra unterwegs. Kurz vor der Ausfahrt Bebra/Obersuhl warfen nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen zwei Unbekannte einen Stein von einer dortigen Brücke auf den Pkw. Der Stein beschädigte die Frontscheibe und verursachte Sachschaden von rund 600 Euro. Der 28-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt. Er beschreibt die zwei Unbekannten wie folgt: männlich, circa 175 bis 180 cm groß, dunkle Kleidung. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet und bittet Zeuginnen und Zeugen sich an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Sachbeschädigung

Bebra. Am Mittwoch (02.04.) beschädigten Unbekannte zwischen 18 Uhr und 20 Uhr einen schwarzen Audi A3, der auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Hersfelder Straße geparkt war. Die Heckklappe wurde durch diese zerkratzt, wodurch rund 100 Euro Sachschaden entstanden. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Hausfassade beschmiert

Alheim. Zwischen Dienstagabend (01.04.) und Mittwochmorgen (02.04.) beschmierten Unbekannte die Fassade eines Einfamilienhauses im Friedhofsweg in Niedergude mit blauer Farbe. Der Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

