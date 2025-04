Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Scheunenbrand in Setzelbach

Rasdorf (ots)

Am Mittwochmorgen (02.04.), gegen 8.10 Uhr, kam es in der Wiesenfelder Straße in Rasdorf-Setzelbach zu einem Großbrand. Bei Eintreffen der Feuerwehr standen zwei aneinander angrenzende Scheunen bereits in Vollbrand. Trotz sofortiger Löscharbeiten konnten die Scheunen - die auch als Stallung genutzt wurden - nicht mehr gerettet werden und wurden vollständig zerstört. Auch die Fassade zweier in der Nähe befindlichen Wohnhäuser wurden aufgrund der enormen Hitzeentwicklung beschädigt.

Ein Großteil der in den betroffenen Scheunen befindlichen Tiere konnte glücklicherweise gerettet werden. Jedoch verendeten zwei Schafe und etwa 20 Hühner. Neben den Tieren befanden sich in einer der Scheune zudem ein Wohnmobil sowie zwei Motorräder. Diese wurden bei dem Brand ebenfalls vollständig zerstört.

Die Feuerwehr kämpfte mit über 100 Einsatzkräften gegen die Flammen. Die Löscharbeiten dauern nach aktuellen Erkenntnissen noch den ganzen Tag an. Aufgrund des Einsatzes ist die Ortsdurchfahrtsstraße von Setzelbach bis auf Weiteres komplett gesperrt.

Weshalb es zu dem Brand kam, ist aktuell noch unklar und Bestandteil der von der Kriminalpolizei Fulda geführten Ermittlungen. Hierzu wird die Brandstelle in den nächsten Tagen durch Experten der Brandursachenermittlung in Augenschein genommen.

Nach derzeit vorliegenden Informationen erlitten drei Personen - darunter auch ein Feuerwehrmann - eine Rauchvergiftung und wurden leicht verletzt. Zwei von ihnen wurden vor Ort ambulant behandelt. Ein 40-jähriger Anwohner kam zur weiteren medizinischen Abklärung in ein umliegendes Krankenhaus.

Der Gesamtsachschaden wird auf circa 500.000 Euro geschätzt.

Ricardo Krüger

