POL-OH: Trickbetrug - Falsche Bankmitarbeiter

Vogelsberg (ots) - Diebstahl einer Kupferschale Schwalmtal. In der Zeit von Samstag (29.03.) bis Montag (31.03.) entwendeten Unbekannte von einem Friedhof in der Bergstraße eine Kupferschale im Wert von circa 150 Euro. Die Kupferschale stand neben einem Grabstein und diente als Blumentopf. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer ...

mehr