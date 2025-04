Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: - Wohnungseinbruch - Bronze-Statue von Friedhof entwendet - Diebstahl aus Baucontainer

Vogelsberg (ots)

Wohnungseinbruch

Mücke. Montagnacht (01.04.) drangen Unbekannte in eine Wohnung in der Hauptstraße im Ortsteil Flensungen ein, indem sie ein Fenster gewaltsam öffneten. Anschließend durchsuchten die Täter die gesamte Wohnung. Aktuell liegen zum Diebesgut keine Informationen vor. Der entstandene Sachschaden am Fenster wird auf circa 150 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Bronze-Statue von Friedhof entwendet

Schwalmtal. Auf einem Friedhof in der Friedhofstraße in Storndorf entwendeten Unbekannte im Zeitraum von Donnerstag (20.03.) bis Donnerstag (27.03.) eine Bronze-Statue (Nachbildung eines Baumes), indem sie diese gewaltsam von einem Grabstein entfernten. Der Wert der Statue beträgt circa 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl aus Baucontainer

Schotten. In der Nacht zu Dienstag (01.04.) drangen Unbekannte in der Gederner Straße in zwei Baucontainer ein, indem sie die Eingangstüren mit einem spitzen Gegenstand aufhebelten. Anschließend entwendeten sie Arbeitsmaterialien und Leergut im Wert von ungefähr 300 Euro. Der Schaden an den Baucontainern wird auf 100 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(RK)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell