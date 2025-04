Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

HEF

Auffahrunfall

Bebra. Am Montag (31.03.), gegen 14.50 Uhr, befuhren eine Opel-Fahrerin und ein Mercedes-Fahrer, beide aus Nentershausen, die L 3250 aus Iba kommend in Richtung Weiterode. Bei der Einmündung zur L 3251 musste die Opel-Fahrerin verkehrsbedingt anhalten. Der nachfolgende Mercedes-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 2.500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Polizeistation Rotenburg an der Fulda

Nach Verkehrsunfallflucht gestoppt

Friedewald. Am Sonntag (30.03.), gegen 21.35 Uhr, touchierte ein polnischer Opel-Astra Fahrer bei dem Versuch rückwärts auf einem Parkplatz in der Straße "Im Gewerbegebiet" einzuparken, einen dort geparkten blauen Mazda. Der blaue Mazda mit polnischem Kennzeichen wurde dabei im vorderen, rechten Bereich des Kotflügels beschädigt. Im Anschluss entfernte sich der Opel-Astra Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die den Vorfall beobachtet hatten, informierten umgehend die Polizei, weshalb der Opel-Astra Fahrer noch im Nahbereich kontrolliert werden konnte. Da der Verdacht des Alkoholmissbrauchs bestand, wurde eine Blutentnahme angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet. Der Gesamtschaden wird auf circa 2.300 Euro geschätzt.

Sturz eines E-Bike-Fahrers

Haunetal. Ein 41-jähriger Pedelec-Fahrer aus Haunetal befuhr am Sonntag (30.03.), gegen 21.20 Uhr, die K 26 zwischen Haunetal-Müsenbach und Haunetal-Mauers und kam hier ohne Fremdeinwirkung allein zu Fall. Bei dem Sturz erlitt der 41-Jährige leichte Verletzungen. Da der Verdacht auf Alkoholeinfluss bestand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Es entstand kein Sachschaden.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Zeugenhinweise nach Unfallflucht erbeten

Rudlos. Am Montag (31.03.), gegen 5.15 Uhr, befuhr ein 64-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Ford Focus die Kreisstraße von Rudlos kommend in Richtung Bundesstraße. Im Bereich einer Linkskurve kam ihm nach aktuellen Erkenntnissen ein Fahrzeug entgegen, welches sich über der Fahrbahnmitte befand. Obwohl der 64-Jährige noch versuchte nach rechts auszuweichen, kam es zu einer seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei der linke Außenspiegel des Ford Focus zerstört wurde. Der entgegenkommende Unbekannte entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Hinweise erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Rufnummer 06641-9710. Am Ford entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Berührung der Außenspiegel

Herbstein. Am Montag (31.03.), gegen 7.30 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Mitsubishi Eclipse Cross die Landesstraße von Schadges kommend in Richtung Rixfeld. Nach aktuellen Erkenntnissen kam diesem ein Fahrzeug entgegen, das über die Fahrbahnmitte ragte. Trotz Ausweichmanöver kam es zur Berührung der beiden Außenspiegel, wodurch ein Sachschaden von rund 1.500 Euro entstand. Der Unfallbeteiligte entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Rufnummer 06641-9710.

Polizeistation Lauterbach

Verkehrsunfallflucht

Mücke. Am Donnerstag (27.03.), in der Zeit zwischen 5 Uhr bis 14.45 Uhr, kam es am Autohof "Gottesrain" auf dem dortigen Parkplatz in Höhe eines Schnellrestaurants zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein in einer Parkbucht ordnungsgemäß geparkter Pkw wurde - vermutlich durch ein aus- oder einparkendes Fahrzeug - im Bereich des vorderen linken Stoßfängers beschädigt. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro. Die unfallverursachende Person entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631 9740 entgegen.

Polizeistation Alsfeld

