Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Lkw mit Hauswand kollidiert - 76-jähriger Lkw-Fahrer leicht verletzt

Alheim-Heinebach (ots)

Glück im Unglück hatte am Dienstagmorgen (01.04.), gegen 6.05 Uhr, ein 76-jähriger Lkw-Fahrer aus dem Landkreis Steinfurt. Nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen war ein 43-jähriger Mann aus dem Schwalm-Eder-Kreis ebenfalls mit seinem Lkw-Gespann auf der Nürnberger Straße in Richtung Rotenburg unterwegs. Dieser beabsichtigte nach rechts in die Straße "Haischwiese" abzubiegen. Dazu verlangsamte er seine Geschwindigkeit und holte mit seiner Sattelzugmaschine aufgrund der schmalen Straßenverhältnisse aus. Aus unklarer Ursache kollidierte der hinter ihm fahrende 76-jährige Lkw-Fahrer mit dem Auflieger. In der Folge des Zusammenstoßes verlor der 76-Jährige die Kontrolle, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr einen Stromverteilerkasten, eine Laterne sowie ein Verkehrszeichen. Er fuhr mitsamt seines Gespanns einen Abhang hinunter und stoppte letztendlich an einer Hauswand. Der 76-Jährige wurde in der Sattelzugmaschine eingeklemmt und musste durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr gerettet werden. Der Mann wurde nach aktuellen Informationen leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus.

An dem Gespann, dem Auflieger des 43-Jährigen, der Hauswand sowie einem davor geparkten Pkw entstand Sachschaden, der sich nach ersten vorläufigen Schätzungen auf rund 80.000 Euro beläuft.

Die Nürnberger Straße war im Rahmen der Rettungs- und Bergungsarbeiten kurzzeitig voll gesperrt.

Spezialisten sind aktuell noch vor Ort, um den Lkw mit einem Kran zu bergen. Erst im Nachgang kann das genaue Ausmaß des Gebäudeschadens beurteilt werden.

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell