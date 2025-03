Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: - Dreiste Diebe entwenden Grabschmuck aus Bronze - Diebstahl eines E-Bike - Kennzeichendiebstahl

Vogelsberg (ots)

Dreiste Diebe entwenden Grabschmuck aus Bronze

Vogelsberg. In der Zeit von Sonntag (02.03.) bis Dienstag (11.03.) entwendeten Unbekannte auf einem Friedhof in der Heegstraße in Mücke-Merlau ein bronzenes Grabkreuz, indem sie dieses von einem Grabstein absägten. Der Wert des Kreuzes beträgt ungefähr 920 Euro. Im Zeitraum von Samstag (15.02.) bis Mittwoch (12.03.) kam es auf demselben Friedhof zu einem weiteren Diebstahl von bronzenen Grabschmuck (Baum-Statue). Auch hier sägten die unbekannten Täter die bronzene Baum-Statue von einem Grabstein ab. Der Wert der Statue liegt bei circa 2000 Euro. Donnerstagnacht (27.03.) wurde auf dem Friedhof in der Hauptstraße in Lauterbach-Maar eine bronzene "Madonna"-Statue im Wert von circa 1.800 Euro entwendet. Die unbekannten Täter hebelten die Statue gewaltsam mit einem unbekannten Spitzen Werkzeug vom Grabstein ab. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl eines E-Bike

Schotten. Im Zeitraum von Mittwoch (19.03.) bis Freitag (28.03.) entwendeten unbekannte Täter aus einem Kellerraum in der Kirchstraße ein hochwertiges E-Bike (Cube 625 Allroad Nuride Hybrid Perf). Das E-Bike hat einen Wert von circa 2.750 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kennzeichendiebstahl

Lauterbach. Freitagnacht (29.03.) entwendeten Unbekannte in der Straße "Am Ritterberg" das hintere Kennzeichen (VB-SB 56) eines VW Passat. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(RK)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell