POL-OH: Versuchter Einbruch - Diebstahl von Werkzeug - Scheibe eingeschlagen - Sachbeschädigung - Verwenden Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

Versuchter Einbruch

Bebra. Eine unbekannte männliche Person versuchte am Montagmorgen (31.03.), gegen 1.40 Uhr, die Scheibe einer Tankstelle in der Hersfelder Straße einzuschlagen. Diese hielt dem Einbruchsversuch stand, weshalb der Unbekannte nach aktuellen Erkenntnissen von seinem Vorhaben abließ und in nicht bekannte Richtung flüchtete. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht näher beziffert werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von Werkzeug

Heringen. Zwischen Dienstagnachmittag (25.03.) und Samstagmorgen (29.03.) verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu zwei Garagen in der Waldstraße in Bengendorf. Aus einer entwendeten sie eine Kettensäge der Marke "Husqvarna" im Wert von rund 150 Euro. Auch eine Jagdhütte in der Verlängerung der Waldstraße war zwischen Montag (24.03.) und Samstag (29.03.) Ziel Unbekannter. Hier versuchten Langfinger ebenfalls gewaltsam in das Innere zu gelangen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Scheibe eingeschlagen

Wildeck. Mit einem nicht bekannten Gegenstand schlugen Unbekannte zwischen Samstagabend (29.03.) und Sonntagvormittag (30.03.) die Scheibe der Fahrertür eines Wohnmobils ein. Das Fahrzeug stand zum Tatzeitpunkt auf einem Parkplatz im Rhädenweg. Entwendet wurde nach aktuellen Erkenntnissen nichts. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Sachbeschädigung

Rotenburg. Mittels eines nicht bekannten Gegenstandes schlugen Unbekannte drei Scheiben sowie den Holzeinsatz einer Eingangstür einer ehemaligen Gaststätte in der Brückengasse ein und verursachten rund 100 Euro Sachschaden. Die Sachbeschädigung wurde am Sonntagnachmittag (30.03.), gegen 15.45 Uhr, bemerkt und der Polizei angezeigt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verwenden Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

Bad Hersfeld. Ein Mann beabsichtigte am Freitagabend (28.03.), gegen 21 Uhr, mit seinem Pkw in der Dudenstraße vor einem Imbiss zu parken. Ein bislang Unbekannter befuhr zur gleichen Zeit mit seinem E-Scooter die Straße "Eisfeld" in Richtung Dudenstraße, als er den Auto-Fahrer unvermittelt beleidigte und dem Geschädigten zufolge auch den Hitlergruß zeigte. Anschließend entfernte sich der Unbekannte über die Dudenstraße in nicht bekannte Richtung. Er wird von dem Geschädigten wie folgt beschrieben: männlich, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, circa 35 Jahre alt, circa 175 Zentimeter groß, kurze Haare mit Geheimratsecken, ein Tattoo am Hals. Bekleidet war er mit einem grauen Pullover und einer blauen Jeans. Zudem führte er einen E-Scooter mit sich. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

