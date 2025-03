Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pkw überschlagen, Unfall mit leichtverletzter Person in Hünfeld

Fulda (ots)

Hünfeld. Am Sonntag (30.03.) befuhr ein in 23-jähriger Fzg.-Führer aus dem Wartburgkreis gegen 11:30 Uhr mit seinem Seat Toledo die Molzbacher Straße in Richtung Molzbach. In Höhe der Bundespolizeiabteilung kam der Fahrer aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, berührte einen Bordstein und kollidierte mit dem Heck eines ordnungsgemäß geparkten Pkw. Hierdurch überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrzeugfüher konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und wurde leicht verletzt. Er konnte nach kurzer ärztlicher Behandlung vor Ort entlassen werden. Aufgrund des Zusammenstoßes entstand erheblicher Sachschaden an beiden Pkw, diese mussten aufgrund der Beschädigungen abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 20.000 EUR geschätzt.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

