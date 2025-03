Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Alleinunfall mit verletztem Motorradfahrer auf der B 284 bei Ehrenberg

Am Freitag (28.03.), kam es kurz nach 18 Uhr zu einem Alleinunfall eines Motorradfahrers auf der Bundesstraße 284 zwischen Wüstensachsen und der Wasserkuppe. Der 28-jährige Motorradfahrer aus Ehrenberg befuhr die kurvenreiche Strecke, als er in einem Kurvenbereich vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle über das Motorrad verlor. Das Motorrad richtete sich auf, und der Fahrer touchierte mit seinem Bein die Leitplanke, die mit einem Unterfahrschutz versehen war. Durch den Aufprall verletzte sich der Motorradfahrer leicht am rechten Bein, stürzte jedoch nicht. Nach dem Unfall wurde er zur medizinischen Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden am Motorrad beschränkt sich auf Lackschäden und wird auf rund 200 Euro geschätzt.

