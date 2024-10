Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unbekannte Person entwendet unbemerkt Geldbörse

Northeim (ots)

37154 Northeim, Nordhäuser Weg, Donnerstag, 10.10.2024, 12.30 - 13.00 Uhr

NORTHEIM (mil)

Am Donnerstag wurde einem 69-jährigen Mann während seines Einkaufes in einem Lebensmittelmarkt an der o.g. Anschrift durch eine bislang unbekannte Person die Geldbörse entwendet. Der Geschädigte hatte vor Betreten des Lebensmittelmarktes seine Geldbörse inklusive sämtlicher Ausweisdokumente und Bargeld in der Außentasche seiner Jacke verstaut. Als er im weiteren Verlauf seine Ware an der Kasse bezahlen wollte, stellte er das Fehlen seiner Geldbörse fest.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen während der angegebenen Tatzeit gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell