Northeim (ots) - 37154 Northeim, Göttinger Straße/ B3, Mittwoch, 09.10.2024, 10.25 Uhr NORTHEIM (mil) Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und hohem Sachschaden kam es am Mittwochvormittag auf der Göttinger Straße/ B3 in Northeim. Eine 48-jährige Frau wollte mit ihrem Pkw von der Straße "Am Posthof" nach links in die "Göttinger Straße" einbiegen. Hierbei übersah sie eine vorfahrtsberechtigte ...

mehr