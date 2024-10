POL-NOM: Unbekannte Person zerkratzt Pkw - Zeugen gesucht

Uslar (ots) - USLAR (ke) Schulstraße, zwischen dem 07.10.2024, 21:00 Uhr und dem 08.10.2024, 17:30 Uhr Bislang unbekannte Täter verschafften sich, durch aufhebeln eines Fensters, Zutritt zum Mehrzweckgebäude eines Sportvereines in Uslar und entwendeten dort einen, an der Decke befestigten, Beamer. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 EUR. Hinweise hierzu bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571-80060. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim ...

