POL-OH: Verkehrsunfall durch Fehler beim Abbiegen - Unfallverursacher verletzt

Hofbieber (ots)

Am Freitag (28.03.), kam es um 13.25 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 16-jährigen Motocrossfahrer und einer 19-jährigen PKW-Fahrerin auf der Langenbieberer Straße, zwischen Hofbieber und Langenbieber. Der 16-jährige Motocrossfahrer aus Hofbieber befuhr die Langenbieberer Straße in Richtung Langenbieber. Hinter ihm fuhr die 19-jährige PKW-Fahrerin aus Hilders. Im Zuge eines Überholvorgangs kam es zu dem Unfall. Die PKW-Fahrerin überholte das Kleinkraftrad und als sie auf Höhe des Motocrossfahrers war, führte dieser plötzlich und ohne Vorankündigung einen Abbiegevorgang nach links aus. Es kam zur seitlichen Kollision zwischen dem Kleinkraftradfahrer und der PKW-Fahrerin. Der 16-Jährige stürzte durch den Aufprall und verletzte sich leicht. Er wurde nach dem Unfall zur medizinischen Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr Hofbieber war ebenfalls vor Ort und unterstützte bei den Erstmaßnahmen. Der entstandene Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

