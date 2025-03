Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verursacher gesucht, Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden Zeugenaufruf

Hilders (ots)

I.

Am Mittwoch, 26.03.2025, zwischen 11:45- 13:45 Uhr wurde in Tann auf dem Parkplatz in der Brunnengasse ein blauer PKW, welcher eingeparkt stand, durch ein anderes Fahrzeug gestreift und an der Fahrertür beschädigt. Der Verursacher ist vermutlich beim Ein- oder Ausparken bzw. Rangieren gegen den geparkten PKW gestoßen und hat den Schaden verursacht.

II.

In den Tagen Montag 24.03.2025 bis Freitag, 28.03.2025 wurde auf dem Parkplatz beim NKD in der Bahnhofstraße in Hilders ein weißer geparkter PKW durch ein anders Fahrzeug angefahren und am Kotflügel auf der Beifahrerseite beschädigt. Der Verursacher hat die Unfallstelle verlassen, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Bei sachdienlichen Hinweisen im Zusammenhang mit den genannten möglichen Sachverhalten, wird um eine Meldung bei der Pst. Hilders unter Tel. 06681 / 96120 gebeten.

Gefertigt: aufnehmende Dst. Polizeistation Hilders, i.A. PHK Helfrich (Dienststelle - bitte vollständig ausschreiben, Dienstbezeichnung, Nachname)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell