Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: 2 Verkehrsunfälle mit verletzten Leichtkraftradfahrern und einer Beifahrerin

Fulda (ots)

Am Freitag Abend kurz vor 18.00 Uhr kam es in Fulda in der Frankfurter Straße in Höhe Martin-Luther-Platz zu einem Verkehrsunfall mit einem Leichtkraftradfahrer. Dieser fuhr die Frankfurter Straße in Richtung Bronnzell und wollte einem Schlenker eines vorausfahrenden weißen Audi A 3 ausweichen. Dabei streifte er den Bordstein und kam zu Fall. Ein Zusammenstoß zwischen PKW und Leichtkraftrad fand nicht statt. Der PKW fuhr weiter. Der aus Haimbach stammende, 74 jährige Leichtkraftradfahrer und seine ebenfalls aus Haimbach stammende, 54 jährige Beifahrerin wurden durch den Sturz verletzt und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Es werden Zeugen gesucht, die gebeten werden sich bei der Polizei in Fulda unter der Telefonnummer 0661/1052300 zu melden.

Am Freitag Abend kurz nach 18.00 Uhr kam es in Bad Salzschlirf, in der Fuldaer Straße in Höhe Riedstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten, jugendlichen Leichtkraftradfahrer. Eine 55 jährige, aus Petersberg stammende Frau befuhr mit einem PKW Ford die Fuldaer Straße und hielt vor dem dortigen Fußgängerüberweg an.Der nachfolgende, 16 jährige Mopedfahrer erkannte dies zu spät, fuhr von hinten auf das Heck des PKW auf und verletzte sich dabei, so dass er im Klinikum behandelt werden musste. Des Weiteren entstand Sachschaden von mehr als 2000 Euro. Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin im Stadtteil Fulda Galerie Am Freitag kam es gegen 15.50 Uhr in der Paul-Klee-Straße in Höhe Max-Will-Straße zu einem folgenschweren Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin schwer verletzt wurde. Nach ersten Ermittlungen fuhr ein schwarzer Mercedes Geländewagen die Paul-Klee-Straße in Richtung Lioba-Munz-Straße. Aus bislang nicht bekannten Gründen geriet der aus Fulda stammende, 48 jährige Autofahrer auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einer ihm entgegen kommenden Radfahrerin zusammen. Die 63 jährige, ebenfalls aus Fulda stammende Radfahrerin wurde vom Fahrrad geschleudert und blieb verletzt liegen. Sie musste notärztlich versorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Zur Ursachenforschung wurde ein Sachverständiger eingeschaltet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Fulda unter der Telefonnummer 0661/1052300 zu melden

Gefertigt:

Polizei Fulda / Reuß, PHK

