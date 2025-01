Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrüche im Stadtgebiet am Wochenende

Mönchengladbach (ots)

Im Zeitraum Freitag, 24.01.2025 bis Sonntag, 26.01.2025 kam es zu insgesamt sechs Einbrüchen im Stadtgebiet.

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in ein Gartencenter in Gladbach eingebrochen. Am Samstagmittag wurden ein Kelleraufbruch in Schelsen, der Einbruch in die Laube einer Kleingartenanlage in Pongs und ein Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus in Gladbach festgestellt. Hinweise auf Tatverdächtige liegen derzeit nicht vor.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 01:20 Uhr, ging bei der Polizei ein Notruf über einen Einbruch in einer Baustelle ein. Zwei Tatverdächtige versuchten Werkzeug und Metall aus der Baustelle eines im Rohbau befindlichen Gebäudes in Gladbach zu entwenden. Die Tatverdächtigen, zwei 40 und 44 Jahre alte Männer, konnten trotz Fluchtversuch gefasst und vorläufig festgenommen werden.

Gegen 05:40 Uhr ging ein Notruf über einen Kellereinbruch in Heyden ein. Ein Hausbewohner hat den Täter bei der Tatausführung gestört. Er ließ ein zum Abtransport bereitgestelltes eBike zurück und konnte unerkannt flüchten.

Sachdienliche Hinweise zu einer der genannten Taten nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161 29-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell