POL-MG: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen in Dahl

Mönchengladbach (ots)

Am heutigen Tage kommt es in Mönchengladbach Dahl, an der Kreuzung Konradstraße / An der Landwehr, zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen. Aus noch unbekannter Ursache kommt der PKW des 73jährigen Unfallverursachers nach links von seinem Fahrstreifen ab und stößt hierbei mit einem entgegenkommenden PKW, besetzt mit zwei Personen, frontal zusammen. Durch den Zusammenstoß werden alle drei Fahrzeuginsassen verletzt, der 73jährige schwer. Er muss zwecks Behandlung einem örtlichen Krankenhaus zugeführt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wird die Unfallstelle durch die Polizei komplett gesperrt. Der PKW des Unfallverursachers wird zur Beweissicherung sichergestellt.

