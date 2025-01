POL-MG: Huskys entlaufen: Polizei übergibt Tiere wieder an Halter

Mönchengladbach (ots) - Die Polizei hat am Mittwoch, 22. Januar, einen 27-jährigen Ladendieb an der Marktstraße in Rheydt in Gewahrsam genommen. Der Mann hatte in einem Supermarkt einen Ladendetektiv mit einem spitzen Gegenstand bedroht, als dieser ihn mit der Tat konfrontiert hatte. Gegen 18 Uhr beobachtete der Ladendetektiv einen Mann dabei, wie er diverse Getränke und Süßigkeiten in dem Supermarkt an sich nahm ...

