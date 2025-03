Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizei prüft Vorfall in Sürenheide und bittet Eltern Ruhe zu bewahren

Gütersloh (ots)

Verl (FK) - Die Polizei in Gütersloh wurde am Mittwoch (26.03.) über einen ungewöhnlichen Vorfall im Verler Ortsteil Sürenheide informiert. Ein zehnjähriges Mädchen gab an, dass sie im Bereich der Grünwalder Straße von einem weißen Bulli verfolgt worden sei. Zudem sei der Beifahrer aus dem Bulli ausgestiegen und sei dem Mädchen gefolgt. Das Kind ging nach Hause und berichtete richtigerweise ihren Eltern von dem Vorfall. Der Fahrer des Bullis trug der Beschreibung nach eine schwarze Brille und hatte eine Glatze. Der Beifahrer war sichtbar tätowiert und hatte schwarze Haare. Er trug am Mittwoch ein braunes Shirt und eine blaue Jeans.

Die Polizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen. Wir weisen darauf hin, dass bislang ein Fall dieser Art gemeldet wurde. Derzeit warnen die Eltern in der Umgebung sich gegenseitig über die sozialen Medien. Die Sorgen nimmt die Polizei ernst. Wir bitten dennoch darum, Ruhe zu bewahren, verdächtige Beobachtungen der Polizei zu melden und keine Ängste bei den Kindern zu wecken. Sollten Sie Hinweise zu dem beschriebenen Vorfall haben, melden Sie diese der Polizei über die Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0. Wählen Sie in Akutfällen immer die 110.

Wenn Ihr Kind von einem Vorfall berichtet, bei dem es von einer fremden Person angesprochen wurde, sind die polizeilichen Tipps:

- Bemühen Sie sich, Ruhe zu bewahren. - Vermitteln Sie Ihrem Kind, dass es bei Ihnen in Sicherheit ist. - Geben Sie dem Kind die Bestätigung, dass es richtig war, darüber zu sprechen. - Glauben Sie Ihrem Kind. - Hören Sie der Schilderungen Ihres Kindes aufmerksam zu und lassen Sie es ausreden. - Lassen Sie Ihr Kind mit eigenen Worten berichten und versuchen Sie, ihre eigenen Eindrücke nicht als Wahrnehmung Ihrer Kinder zu bewerten - Verständigen Sie in Akutsituationen sofort die Polizei. - Informieren Sie auch dann die Polizei, wenn die Tat schon einige Stunden zurückliegt.

Darüber hinaus ist schon im Vorfeld wichtig, mit Kindern solche Situationen in einer ruhigen Atmosphäre zu besprechen. Machen sie die Situation für sich und Ihr Kind handhabbar. Legen Sie mit ihrem Kind gemeinsam fest, wie es sich verhalten kann, wenn es von einer fremden Person angesprochen wird. Ermuntern Sie Ihr Kind, dass es "Nein" sagen darf. Überlegen Sie, wo Ihr Kind Hilfe bekommen kann, wenn es ohne die Begleitung eines Erwachsenen unterwegs ist. Motivieren Sie Ihr Kind, um Hilfe zu bitten, wenn es Hilfe braucht. Kennt Ihr Kind den Polizeiruf 110?

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell