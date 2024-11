Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Autofahrer kommt in Elsfleth von der B212 ab +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Nach einem Verkehrsunfall auf der B212 in Elsfleth sucht die Polizei nach Zeugen.

Am Morgen von Montag, 11. November 2024, gegen 07:40 Uhr, war eine bislang unbekannte Person mit einem weißen Kleintransporter mit Anhänger auf der Straße "Eckflether Hellmer" unterwegs. Beim Einfahren auf die B212 übersah die gesuchte Person von links kommende Fahrzeuge und zwang deren Insassen zum Bremsen. Ein folgender 32-Jähriger aus dem Emsland reagierte darauf, indem er mit seinem VW nach links auswich. Er verlor die Kontrolle über den Pkw, kam nach links von der Fahrbahn ab und nach dem Überfahren von Leitpfosten und Verkehrszeichen auf der Seite liegend in einem Graben zum Stillstand. Der 32-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Am VW entstanden erhebliche Schäden in Höhe von ungefähr 9.000 Euro. Der Transporter entfernte sich auf der B212 in Richtung Norden.

Wer weitere Angaben zum Unfallhergang, dem weißen Transporter oder dessen Insassen machen kann, wird gebeten, sich unter 04401/935-0 mit der Polizei in Brake in Verbindung zu setzen.

