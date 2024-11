POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Wildeshausen - Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Delmenhorst (ots) - Am 09.11.24, in der Zeit von 17:30 - 23.10 Uhr, kommt es in Ganderkesee, Am Bienenschauer zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter brechen eine Terrassentür auf und verschaffen sich Zutritt in das Innere. Hier durchwühlen sie sämtliche Raume und entwenden Schmuck und Uhren von bislang unbekanntem Wert. Anschließend verlassen ...

