Polizei Gütersloh

POL-GT: Schwere Kollision zwischen Auto- und Motorradfahrer

Gütersloh (ots)

Versmold (MK) - An der Kreuzung Laerstraße/ Tappmeyersweg kam es am frühen Mittwochmorgen (26.03., 05.35 Uhr) zu einem folgenschweren Verkehrsunfall zwischen einem Auto- und Motorradfahrer. Ein 34-jähriger Versmolder befuhr mit eine Fiat den Tappmeyersweg und beabsichtigte an der Kreuzung auf die Laerstraße in Richtung Bad Laer einzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 63-jähriger Mann aus Bad Laer mit seinem Motorrad die Laerstraße in Richtung Versmold. Beim Einbiegen des Fiat-Fahrers kam es dann zur Kollision.

Beide Unfallbeteiligten wurden verletzt. Während der 34-jährige Autofahrer mit leichten Verletzungen ambulant in einem nahen Krankenhaus behandelt wurde, transportierte der Rettungsdienst den 63-jährigen Motorradfahrer zur weiteren stationären Behandlung in ein Warendorfer Krankenhaus.

Kurz nach dem Unfallgeschehen ereignete sich an der Unfallstelle ein zweiter Verkehrsunfall, der glücklicherweise glimpflicher verlief. Ein Autofahrer erkannte die Unfallstelle zu spät und prallte trotz eines Ausweichmanövers auf ein bereits stehendes Auto. Hier entstand lediglich leichter Sachschaden.

Polizeikräfte sperrten den Kreuzungsbereich zur Unfallaufnahme in den folgenden Stunden komplett. Der geschätzte Gesamtsachschaden lag bei rund 15 000 Euro. Sowohl das Motorrad, als auch der Fiat waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein beauftragtes Abschleppunternehmen abtransportiert werden.

