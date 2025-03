POL-BO: Sachbeschädigung durch Graffiti in Höntrop

Herne (ots) - Er entwendete Lebensmittel aus einem Kindergarten und flüchtete mit dem Fahrrad - kurz darauf saß er im Streifenwagen: Am Freitagmorgen, 14. März, nahmen Polizeibeamte einen mutmaßlichen Einbrecher (45, aus Herne) vorläufig fest. Der Herner hatte gegen 6 Uhr eine Fensterscheibe des Kindergartens an der Klosterstraße 13 eingeschlagen und sich so ...

mehr