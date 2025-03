POL-BO: Einbruch in Kindergarten - Polizei nimmt Tatverdächtigen (45) vorläufig fest

Bochum (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Bochum am Freitagabend, 14. März, wurde eine Fahrradfahrerin bei der Kollision mit einem Auto schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 69-jähriger Bochumer mit seinem Auto gegen 20.50 Uhr die Friederikastraße in Fahrtrichtung Universitätsstraße und beabsichtigte nach rechts in diese abzubiegen. Zeitgleich fuhr eine 48-jährige Fahrradfahrerin aus Bochum ...

