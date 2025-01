Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Nachtrag zu Gebäudebrand, Bedrohung, versuchter Einbruch, Unfall und Unfallflucht

Sulzbach an der Murr - Bartenbach: Nachtragsmeldung zu Gebäudebrand

Wie bereits berichtet kam es am Dienstag gegen 14:40 Uhr in der Straße "Im Märchengarten" zu einem Gebäudebrand. Hierbei geriet aus bislang ungeklärter Ursache der Dachstuhl eines freistehenden Wohnhauses in Vollbrand. Zur Brandbekämpfung waren die Feuerwehren Sulzbach an der Murr, Murrhardt und Schwäbisch Hall sowie die Führungsgruppe oberes Murrtal mit 79 Einsatzkräften und 14 Fahrzeugen im Einsatz. Der entstandene Schaden wird nach aktuellem Stand auf mindestens 250.000 Euro geschätzt. Das Gebäude ist derzeit nicht bewohnbar. Durch den Brand wurden zwischenzeitlich zwei Personen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung durch Rettungskräfte behandelt, verletzt wurde nach jetzigen Erkenntnissen jedoch niemand. Am frühen Mittwochmorgen kam es gegen 01:45 Uhr zu einer erneuten Flammenbildung am Wohnhaus, wodurch Nachlöscharbeiten erforderlich waren. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Backnang: Bedrohung

Am Dienstag, 21.01., kam es im Max-Born-Gymnasium in Backnang zu schriftlichen Drohungen gegen die Schulleitung. Die Polizei hat sofort die Ermittlungen aufgenommen und vorübergehend Schutzmaßnahmen eingeleitet. Nach abschließender kriminalpolizeilicher Bewertung lag eine Gefährdung zu keiner Zeit vor. Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen.

Fellbach: Versuchter Einbruch in Firmengebäude

Unbekannte versuchten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in ein Firmengebäude in der Benzstraße einzudringen. Nachdem mehrere Einbruchsversuche misslangen flüchteten die Einbrecher. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1.700 Euro geschätzt. Hinweise auf die unbekannten Täter nimmt der Polizeiposten Schmiden unter der Rufnummer 0711 9513130 entgegen.

Winterbach: Unfallflucht

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch streifte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Gartenstraße am Straßenrand geparkten Opel. Durch die Kollision entstand am Opel ein Sachschaden von etwa 400 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss an die Kollision unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schorndorf unter der 07181 2040 zu melden.

Waiblingen: Unfall

Am Dienstagnachmittag kam es gegen 16:00 Uhr zu einem Unfall in der Christofstraße mit einem Gesamtschaden von über 3.000 Euro. Ein 90-jähriger Mercedes-Fahrer wartete kurzzeitig am rechten Fahrbahnrand und fuhr dazu mit seinem Auto teilweise auf den Gehweg. Als ein 33-jähriger LKW-Fahrer an dem Mercedes vorbeifuhr, setzte dieser plötzlich zurück und touchierte den LKW.

