Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unbekannter bricht in Parfümerie ein (28.04.2024)

Singen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter ist am Sonntagmorgen gegen 03.30 Uhr in eine Parfümerie in der August-Ruf-Str. eingebrochen. Der Täter verschaffte sich über eine Schiebetüre Zutritt zu den Innenräumen und entwendete hierbei Parfüm im Wert von mehreren tausend Euro.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Singen unter Tel. 07731-8880 entgegen.

