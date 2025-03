POL-BO: Fahrradfahrerin (48) bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bochum (ots) - Eine Unbekannte ist am Donnerstagvormittag, 13. März, in eine Wohnung in Bochum eingebrochen - und stand dem Wohnungsinhaber (30) gegenüber. Es werden Zeugen gesucht. Der Vorfall ereignete sich gegen 11 Uhr an der Freiligrathstraße nahe der Wielandstraße. Dort hielt sich ein 30-jähriger Bochumer in seiner Wohnung auf, als sich nach einem lauten ...

mehr