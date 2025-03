POL-BO: Einbrecherin trifft auf Wohnungsinhaber (30) und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots) - Maskiert und mit einem Beil in der Hand versuchte ein Mann am Mittwochabend, 12. März, gegen 22.50 Uhr die Tankstelle an der Wittener Straße 110 in Bochum zu überfallen - was missglückte. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Der mutmaßliche Überfall scheiterte, da eine Tankstellen-Angestellte (52, aus Bochum) zuvor die Tür verschlossen hatte. Der Tatverdächtige schlug daraufhin einmal ...

