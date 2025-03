POL-BO: Verkehrsunfallstatistik 2024: Einladung zur Pressekonferenz im Polizeipräsidium Bochum

Herne (ots) - Unbekannte Täter sind am Mittwochmorgen, 12. März, in ein Geschäft in der Wanner Fußgängerzone eingebrochen. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Mit einem Stein schlugen die bislang unbekannten Täter in den frühen Morgenstunden gegen 3.30 Uhr die Schaufensterscheibe des Geschäftes an der Hauptstraße 282 ein. Dann entwendeten sie Ware aus der ...

