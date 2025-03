Polizei Bochum

POL-BO: Schaufenster in Wanner Innenstadt eingeschlagen - Polizei sucht Zeugen

Herne (ots)

Unbekannte Täter sind am Mittwochmorgen, 12. März, in ein Geschäft in der Wanner Fußgängerzone eingebrochen. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Mit einem Stein schlugen die bislang unbekannten Täter in den frühen Morgenstunden gegen 3.30 Uhr die Schaufensterscheibe des Geschäftes an der Hauptstraße 282 ein. Dann entwendeten sie Ware aus der Auslage und flüchteten. Genaue Angaben zur Beute stehen noch aus.

Das Regionalkommissariat 35 ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

