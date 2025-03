POL-BO: Jugendliche (17) beraubt - Polizei sucht Zeugen

Herne (ots) - Unbekannte Täter haben die Scheibe eines Geschäftes in der Herner Innenstadt mit einem Gullideckel eingeschlagen. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. In den frühen Morgenstunden des 12. März (Mittwoch) gegen 3.20 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu dem Geschäft an der Bahnhofstraße 19, indem sie die Scheibe mit einem Gullideckel einschlugen. Angaben zur ...

