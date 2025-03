Polizei Bochum

POL-BO: Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss: Polizei stellt Autofahrer (28) nach Verfolgungsfahrt in Bochum

Bochum (ots)

Nach einer Verfolgungsfahrt auf Bochumer Stadtgebiet am Montagabend, 10. März, haben Polizeibeamte einen polizeibekannten 28-jährigen Autofahrer gestellt. Er ist nicht im Besitz eines Führerscheins und stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Gegen 20.10 Uhr war eine Streifenwagenbesatzung auf der Wasserstraße/Franziskusstraße unterwegs, wo den Beamten ein Fahrzeug mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit entgegenkam. Die Polizisten wendeten ihren Wagen, um den Pkw anzuhalten und zu kontrollieren. Doch der Fahrer missachtete sämtliche Anhaltzeichen, erhöhte die Geschwindigkeit und flüchtete über die Hasenkampstraße in Richtung An der Bredenbeck und im weiteren Verlauf über die Wasserstraße in Fahrtrichtung Linden.

Während seiner Flucht beging er zahlreiche Verkehrsverstöße, indem er über rote Ampeln fuhr, Überholverbote missachtete und in den Gegenverkehr fuhr. Auf der Straße "Am Röderschacht" verlor er in Höhe der Einmündung zur Munscheider Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem geparkten Pkw.

Mit den Worten "Ich ergebe mich" stieg der Fahrer, ein polizeibekannter 28-jähriger Bochumer, unverletzt aus dem verunfallten Auto aus. Er gab an, dass er unter dem Einfluss von Cannabis stünde; eine Fahrerlaubnis habe er noch nie besessen.

Die Beamten stellten den Wagen des Mannes sicher. Den 28-Jährigen nahmen sie mit zur Wache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

