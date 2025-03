POL-BO: Radfahrer tritt auf Mutter mit Baby ein

Bochum (ots) - Zu einem Alleinunfall in Bochum kam es am gestrigen 10. März an der Straße "Am Kuhlenkamp". Ein 26-jähriger Bochumer fuhr mit seinem Auto auf der Straße "Am Kuhlenkamp" in Richtung Franziskusstraße. In Höhe der Hausnummer 40 verlor er aus noch ungeklärtem Grund die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn nach links ab. Er kollidierte mit einer Mauer, an der der Pkw zum Stehen kam. Der ...

