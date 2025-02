POL-OF: Parkender Smart durch Unfall beschädigt und verschoben; Seniorin übergab Geld nach Anruf durch falsche Polizeibeamte: Suche nach Abholer; Wer brach den Zigarettenautomaten auf? und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen

1. Parkender Smart durch Unfall beschädigt und verschoben - Mühlheim am Main

(cb) Die Polizei in Mühlheim sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht vom Sonntag, bei welcher ein Smart, der am Fahrbahnrand der Bieberer Straße (30er Hausnummern) parkte, durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt und verschoben wurde. Nach bisherigem Erkenntnisstand fuhr ein unbekannter Lenker eines schwarzen Wagens gegen 20.50 Uhr an dem schwarzen Kleinwagen vorbei und beschädigte diesen dabei. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Smart etwa zwei Meter nach vorne verschoben. Der schwarze Wagen wies anschließend Beschädigungen, welche auf 5.000 Euro geschätzt werden, am Fahrzeugheck auf. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Die Beamten in Mühlheim nehmen Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06181 6000-0 entgegen.

2. Seniorin übergab Geld nach Anruf durch falsche Polizeibeamte: Suche nach Abholer - Heusenstamm / Offenbach

(fg) Erneut waren dreiste Betrüger erfolgreich und haben eine ältere Dame aus Heusenstamm mit einer fingierten Geschichte um ihr Erspartes gebracht. Die Seniorin hatte am Freitagmittag einen Anruf von angeblichen Polizeibeamten erhalten, die ihr vorgaukelten, dass ein Familienangehöriger einen Unfall verursacht habe und nun in Haft sitze. Die Seniorin müsse nun eine Kaution bezahlen, um die Verhaftung abzuwenden. Letztlich übergab sie in der Martin-Luther-Straße in Heusenstamm zwischen 12 und 12.30 Uhr Geld an einen etwa 40 Jahre alten Mann mit Vollbart und Halbglatze. Er war etwa 1,85 Meter groß, hatte eine "stabile" Figur und war schwarz gekleidet. Auf der Hose soll sich ein roter Kreis befunden haben.

Nach der Übergabe des Geldes beabsichtigten die Betrüger offensichtlich an noch mehr Geld sowie Schmuck zu gelangen. Die Seniorin erhielt die Anweisung zu ihrer Bank zu fahren, weiteres Geld abzuheben und dieses dann in der Domstraße in Offenbach am Main an den "Abholer" zu übergeben. Als sie gegen 15 Uhr im Begriff war den geforderten Betrag in einer Filiale in der Offenbacher Waldstraße abzuheben, erkannte der aufmerksame Bankmitarbeiter die Masche und rief die Polizei an. Zu einer weiteren Geldübergabe kam es daher nicht. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die den Abholer in der Martin-Luther-Straße in Heusenstamm sowie verdächtige Personen in der Offenbacher Waldstraße sowie der Domstraße gesehen haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Die Polizei gibt zudem nochmals folgende Tipps:

- Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

- Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotrufnummer 110 an.

- Geben Sie am Telefon nie Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten. Legen Sie einfach auf!

- Übergeben Sie niemals unbekannten Personen Geld oder Wertsachen.

- Ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, zum Beispiel Nachbarn oder nahe Verwandte.

- Sind Sie sich unsicher, oder glauben Sie, Opfer eines Betrugsversuchs zu sein: Rufen Sie die echte Polizei unter der Nummer 110.

Da die Opfer meist ältere Menschen sind, sollten Familienangehörige sie auf die Gefahren von solchen Telefonaten aufmerksam machen. Weitere hilfreiche Präventionstipps erhalten Sie bei der sicherungstechnischen und verhaltensorientierten Prävention des Polizeipräsidiums Südosthessen unter der Rufnummer 069 8098-2424 oder im Internet unter www.polizei-beratung.de.

Hinweis in eigener Sache: Die Polizei nutzt die Sicherheitsapp "hessenWARN", um Bürgerinnen und Bürgern vor möglichen Trickbetrügern sowie weiteren Gefahren zu warnen. Weitere Informationen sowie die Download-Links zur App:

https://sicherheitsportal.hessen.de/gemeinsam-sicher-in-hessen/hessenwarn

3. Einbrecher hatten es auf Kosmetiksalon und Versicherungsbüro abgesehen - Neu-Isenburg

(lei) Unbekannte hatten es jüngst auf ein Kosmetikgeschäft sowie ein Versicherungsbüro in der Bahnhofstraße (150er-Hausnummern) abgesehen und dort jeweils Sachschaden angerichtet. In der Zeit zwischen Samstag, 13.20 Uhr und Sonntag, 14.10 Uhr, brachen die Einbrecher eine Tür zu dem Beauty-Salon auf und durchsuchten in dem Geschäft mehrere Schränke. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Bei der Anzeigenaufnahme vor Ort stellte die Polizei zudem fest, dass an dem benachbarten Versicherungsbüro ebenfalls herumgehebelt wurde; allerdings hielt die dortige Tür Stand, sodass es hier beim Einbruchsversuch blieb. Die Kriminalpolizei, die nun einen Zusammenhang zwischen beiden Taten prüft, bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

4. Unfallbeteiligter floh: Nicht zugelassenes Kennzeichen blieb zurück - Zeugensuche! - Rödermark / Urberach

(fg) Am Donnerstag war eine 39 Jahre alte Frau aus Rödermark in ihrem braunen Renault Megane auf der Ober-Rodener Straße in Richtung Ober-Roden unterwegs und beabsichtigte in Höhe Hausnummer 52 in die dortige Grundstückseinfahrt einzufahren. Offenbar übersah sie hierbei einen entgegenkommenden Wagen und bog nach links ab. Während des Abbiegevorgangs kam es zum Zusammenstoß mit dem "kleinen" Fahrzeug. Am Steuer soll ein Mann mit Bart gesessen haben; dieser machte sich in seinem Auto nach der Kollision jedoch einfach davon. Weitere Angaben zum unfallbeteiligten Auto sowie zum Fahrer konnte die 39-Jährige nicht machen. Vor Ort wurde der Streifenbesatzung jedoch ein Kennzeichenschild des unfallbeteiligten Autos übergeben. Am Kennzeichen befand sich eine Zulassungsplakette aus Papier, was die Flucht des Auto-Lenkers begründen könnte. Nach weiteren polizeilichen Ermittlungen stellten die Beamten zudem fest, dass das Kennzeichen derzeit auf kein Fahrzeug zugelassen ist. Daher steht eine Urkundenfälschung, ein Kennzeichenmissbrauch sowie ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz im Raum. Zeugen, die das Unfallgeschehen, das sich gegen 17.30 Uhr ereignete, beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06074 837-0 auf der Wache der Polizeistation in Dietzenbach.

5. Mehrere Wahlplakate beschmiert, beklebt und abgerissen - Hainburg

(cb) Die eingesetzten Beamten der Polizei in Seligenstadt stellten am Sonntagnachmittag mehrere beschmierte und abgerissene Wahlplakate von zwei unterschiedlichen Parteien im Bereich Hainburg fest. So hatten Unbekannte im Kreuzungsbereich der Kirchstraße/ Bettenweg; Bettenweg/Südring; Kanalstraße/ Wilhelm-Leuschner-Straße; Friedrich-Ebert-Straße/Uferstraße; Landesstraße 3065/An der Hasenleuchte sowie Landstraße / Fasaneriestraße die mit Kabelbinder befestigten Plakate heruntergerissen. Einige dieser waren zudem mit schwarzem Stift beschmiert oder mit Aufklebern beklebt. Die Staatsschutzabteilung in Offenbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Kripo-Hotline 069 8098-1234 um Zeugenhinweise.

6. Wer brach den Zigarettenautomaten auf? - Polizei sucht nach Zeugen! - Egelsbach

(fg) Am Freitagabend ging bei der Polizei in Langen die Meldung über einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten in der Theodor-Heuss-Straße (einstellige Hausnummern) ein. Unbekannte hatten den Automaten aufgebrochen und den gesamten Inhalt entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Wann es zu der Tat kam, ist nicht bekannt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zum Aufbruch machen können und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06103 9030-0 auf der Wache der Polizeistation in Langen zu melden.

Offenbach, 10.02.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

