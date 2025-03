POL-BO: Scheibe mit Gullideckel eingeworfen - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots) - Von Samstag, 8. März, auf Sonntag, 9. März, sind von dem Firmengelände eines Autohauses in Bochum-Weitmar drei Pkw entwendet worden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Zwischen 13 Uhr am Samstag und 7 Uhr am Sonntag verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang auf das umzäunte Gelände an der ...

