POL-EN: Auffahrunfall mit drei Beteiligten - 29-jährige verletzt sich leicht

Herdecke (ots) - Im Tatzeitraum von Freitag, 23.08.2024 bis Samstag, 24.08.2024 schlugen bislang unbekannte Täter eine rückwärtige Terrassentür eines Gemeindehauses in Herdecke-Westende ein und gelangten so in das Objekt. Dort versuchten sie weitere Türen aufzuhebeln. Tatbeute wurde nicht gemacht. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle ...

