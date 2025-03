Polizei Bochum

POL-BO: Versuchter Raub auf Tankstelle - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Maskiert und mit einem Beil in der Hand versuchte ein Mann am Mittwochabend, 12. März, gegen 22.50 Uhr die Tankstelle an der Wittener Straße 110 in Bochum zu überfallen - was missglückte. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Der mutmaßliche Überfall scheiterte, da eine Tankstellen-Angestellte (52, aus Bochum) zuvor die Tür verschlossen hatte. Der Tatverdächtige schlug daraufhin einmal mit der Axt gegen die Tür und flüchtete anschließend zu Fuß Richtung Wittener Straße stadtauswärts.

Der Tatverdächtige wird von der Angestellten wie folgt beschrieben:

- 16 bis 25 Jahre alt - ca. 1,75 m groß - schlanke Statur - "südländisches Aussehen" - Haare durch Kapuze verdeckt; lockiger Pony, der auf die Stirn fällt - schwarz gekleidet - maskiert mit einem schwarzen Schal

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

