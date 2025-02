Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Betonmischer kippt auf Landstraße um - Eine verletzte Person

Dormagen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 380 in Dormagen ist ein Betonmischer umgekippt und der Fahrer wurde schwer verletzt. Die Straße war für die Zeit der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

Am Donnerstag (20.02.) befuhr gegen 07:00 Uhr ein 50-jähriger Mann aus Essen mit seinem Betonmischer die Landstraße aus Delhoven kommend in Richtung Nievenheim. Etwa 100m vor der Kreuzung zur Horremer Straße kam der Lkw aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Im Anschluss kippte das Fahrzeug auf die linke Seite und kam am rechten Fahrbahnrand zum Stillstand. Das Führerhaus wurde so stark beschädigt, dass der Fahrer eingeklemmt war und durch die Feuerwehr befreit werden musste. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Aus dem verunfallten Lkw liefen Betriebsstoffe aus. Das Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen wieder aufgestellt und abgeschleppt. Ob ein Sekundenschlaf ursächlich für den Unfall war, ist nun Gegenstand der Ermittlungen beim Verkehrskommissariat 1 in Grevenbroich. F ür die Dauer der Unfallaufnahme, Bergung des Unfallfahrzeugs und Reinigung der Fahrbahn ist die Straße zwischen Provinzialstraße und Horremer Straße derzeit gesperrt.

