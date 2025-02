Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Alkoholisiert Auto gefahren: Führerschein sichergestellt - Polizei sucht weitere Unfallorte

Grevenbroich / Jüchen (ots)

Ein Polizeibeamter in seiner Freizeit beobachtete am Mittwoch (19.02.) eine offenbar alkoholisierte Autofahrerin und informierte seine Kollegen. Die konnten die Fahrerin antreffen und kontrollieren. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Eine 54-jährige Jüchenerin befuhr mit ihrer roten Mitsubishi-Limousine die B59 aus Grevenbroich kommend in Richtung Jüchen. Hierbei fuhr sie nach ersten Erkenntnissen so stark Schlangenlinien, dass es beinahe zu Zusammenstößen mit der Leitplanke kam. An der Anschlussstelle zur L116 verließ sie die B59 und setzte ihre Fahrt in Richtung Neuenhoven fort. Der sich dahinter befindliche Polizeibeamte wurde stutzig und informierte über Notruf seine Kollegen. Diese konnten die Frau wenig später auf der Straße Im Winkel antreffen und kontrollieren. Hier stellte sich heraus, dass das Fahrzeug bereits mehrere Schäden hatte und die Angetroffene offenbar unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Sie wurde zu einer Polizeiwache gebracht, wo ihr zur Feststellung des gerichtsverwertbaren Alkoholwertes eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein der Jüchenerin wurde sichergestellt.

Die weitere Sachbearbeitung hat das Verkehrskommissariat 1 übernommen. Aufgrund der festgestellten Schäden am Fahrzeug, besteht die Möglichkeit, dass die Fahrerin auf ihrer Fahrt Unfälle verursacht und sich anschließend entfernt hat. Hierzu laufen ebenfalls die Ermittlungen. Jedoch suchen die Ermittler weitere Zeugen, die die Fahrt oder gar Unfälle in diesem Zusammenhang beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der 02131 3000 entgegen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass sich Alkohol auch bei kleinen Mengen mitunter erheblich auf das Reaktions- beziehungsweise auf das Fahrvermögen insgesamt auswirkt. Bereits ab 0,3 Promille kann in Verbindung mit sogenannten "Ausfallerscheinungen" (Schlangenlinien, Unfall, ...) der Verdacht einer Straftat aufkommen, der letztlich bis hin zum Führerscheinentzug und Geld- oder sogar Freiheitsstrafe führen kann. Aber auch potentielle Beifahrer bittet die Polizei eindringlich, das notwendige Verantwortungsbewusstsein an den Tag zu legen und nicht zu einem An- oder Betrunkenen ins Auto zu steigen, sondern stattdessen eine solche Fahrt zu unterbinden um sich und andere vor schlimmen Unfällen zu schützen.

