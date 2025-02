Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher hebeln Fenster und Balkontür auf

Neuss (ots)

Am Mittwoch (19.02.), zwischen 13:00 Uhr und 20:30 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Wohnung an der Straße "Am Goldberg". Die Tatverdächtigen hebelten eine Balkontür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, ist Teil der Ermittlungen.

Am selben Tag, zwischen 07:40 Uhr und 15:30 Uhr, versuchten unbekannte Tatverdächtige durch Aufhebeln einer Tür in eine Wohnung an der Niederdonkerstraße in Meerbusch einzubrechen. Das Vorhaben scheiterte.

In Meerbusch kam es von Dienstag (18.02.), circa 08:30 Uhr, auf Mittwoch, circa 19:15 Uhr zu einem Einbruch an der Hildegundisallee. Die Unbekannten hebelten ein Fenster auf und durchsuchten diverse Zimmer. Ob etwas entwendet wurde, ist Teil der Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Die Polizei empfiehlt eine mechanische Sicherung von Fenstern und Türen, damit "ungebetene Gäste" erst gar nicht ins Haus kommen. Ergänzende Sicherheit bieten Einbruch- und Überfall-Meldeanlagen. Damit werden Einbruchsversuche automatisch gemeldet und bei Gefahr kann der Bewohner den Alarm auch selbst auslösen. Kostenlose Informationen erhalten alle Mieter und Eigentümer bei der Präventionsdienststelle der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02131 300-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell