POL-PDTR: Kradfahrerin stürzt und verletzt sich - Zeugen gesucht!

Idar-Oberstein (ots) - An dem 31.10.2024, gegen 21:47 Uhr, kam es zu einem Brand einer Werbeplane, welche auf einen Anhänger gespannt wurde. Der Anhänger stand auf einem Parkplatz in der Weierbacher Straße, in der Nähe des Bahnhofs. Durch Zeugen konnte beobachtet werden, wie sich eine dunkel gekleidete Person an dem Anhänger zu schaffen gemacht habe. Kurz darauf habe die Plane angefangen zu brennen. Das Feuer wurde umgehend durch die Zeugen gelöscht. Die bislang ...

mehr