Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Mann seit einem Jahr per Haftbefehl gesucht- Festnahme am Hamburger Hauptbahnhof-

Hamburg (ots)

Am 20.03.2024 gegen 11.20 Uhr nahmen Bundespolizisten einen per Haftbefehl gesuchten Mann (m.28) auf der Gemeinsamen Sicherheitswache (Bundes- und Landespolizei) am Hamburger Hauptbahnhof fest. Zuvor brachte der Mann in äußerst aggressiver Form ein Auskunftsersuchen über einen Angehörigen vor. In der Folge wurden zunächst die Personaldaten des serbischen Staatsangehörigen überprüft. Ergebnis: Ausschreibung zur Festnahme.

"Seit Anfang März 2023 wurde der wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls Verurteilte mit einem Haftbefehl gesucht, da er eine geforderte Geldstrafe 740 Euro nicht gezahlt hatte und bislang "untergetaucht" war."

Im Bundespolizeirevier stellte ein angeforderter Arzt anschließend die Gewahrsamsfähigkeit des Gesuchten fest. Der Mann wurde zur Verbüßung einer Ersatzfreiheitsstrafe von 50 Tagen einer Haftanstalt zugeführt.

