POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt wegen Unfallflucht

Augsburg (ots) - Bergheim - Am gestrigen Mittwoch (09.10.2024) nahm ein Passant Schussgeräusche in der Straße Zum Fuggerschloss wahr. Gegen 16.10 Uhr sah der Zeuge einen Mann und eine Frau in einem Pkw davonfahren. Vor Ort fand die Polizei mehrere Patronenhülsen einer Schreckschusswaffe. Bei einer sofortigen Fahndung stellten Beamte das Fahrzeug im Bereich Oberhausen fest und kontrollierten eine 33-jährige Frau und ...

