Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stellt Schreckschusswaffe sicher

Augsburg (ots)

Bergheim - Am gestrigen Mittwoch (09.10.2024) nahm ein Passant Schussgeräusche in der Straße Zum Fuggerschloss wahr. Gegen 16.10 Uhr sah der Zeuge einen Mann und eine Frau in einem Pkw davonfahren.

Vor Ort fand die Polizei mehrere Patronenhülsen einer Schreckschusswaffe.

Bei einer sofortigen Fahndung stellten Beamte das Fahrzeug im Bereich Oberhausen fest und kontrollierten eine 33-jährige Frau und einen 21-jährigen Mann. Bei einer Durchsuchung des Pkw fand die Polizeistreife eine Schreckschusswaffe, mit dazugehöriger Munition und ein Einhandmesser. Die Gegenstände wurden sichergestellt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Verstößen nach dem Waffengesetz gegen die Beiden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell