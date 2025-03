Polizei Gütersloh

POL-GT: Autofahrerin touchiert und verletzt E-Scooter-Fahrerin und flüchtet

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen, nachdem es am Dienstagmittag (25.03., 13.35 Uhr) im Ortsteil Blankenhagen zu einem Verkehrsunfall gekommen war, bei dem eine E-Scooter-Fahrerin verletzt wurde.

Zuvor befuhr die 31-jährige Gütersloherin mit einem E-Scooter die Straße Hofbrede in Richtung Brockhäger Straße und bog anschließend nach rechts in die Leipziger Straße ortsauswärts ab. Da am rechten Fahrbahnrand der Leipziger Straße mehrere Autos geparkt waren, fuhr die E-Scooter-Fahrerin mittig der Fahrbahn an diesen vorbei. Kurz bevor die Rollerfahrerin wieder nach rechts einscheren konnte, kam ihr auf der Leipziger Straße eine bislang unbekannte Autofahrerin entgegen. Ohne der E-Scooter-Fahrerin den Vorrang beim Vorbeifahren zu gewähren, fuhr die Autofahrerin auf die 31-Jährige zu und touchierte diese in der Folge. Die Rollerfahrerin stürzte und wurde leicht verletzt. Die Autofahrerin setzte ihre Fahrt unbeirrt fort und bog nach links auf die Hofbrede Richtung Blankenhagener Weg ab.

Der Beschreibung nach handelte es sich um eine Frau, die etwa 35 - 45 Jahre alt war und grau/blonde Haare gehabt haben soll. Die Frau fuhr mit einem silbernen Kleinwagen.

Die Polizei sucht Unfallzeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Unfall machen oder hat weitere Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug oder die bislang unbekannte Autofahrerin? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

