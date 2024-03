Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Verkehrsunfallflucht - Fahrgast verletzt sich bei Vollbremsung im Bus.

Lippe (ots)

Am Dienstagabend (26.03.2024), gegen 18:10 Uhr, ereignete sich in der Innenstadt ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Sedanstraße in Richtung Paulinenstraße und missachtete die Vorfahrt eines Linienbusses (702), der auf der Paulinenstraße in Richtung Bismarckstraße unterwegs war. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der 35-jährige Busfahrer eine Gefahrenbremsung einleiten. Durch die Bremsung stieß eine 44-jährige Mitfahrerin aus Lemgo im Bus gegen eine Glasscheibe und verletzte sich leicht. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Zeugenangaben zufolge soll es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug möglicherweise um einen blauen VW Passat Kombi mit lippischer Zulassung gehandelt haben. Geführt worden sei das Fahrzeug vermutlich von einer Frau. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 05231 6090 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell